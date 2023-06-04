Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки в Приморском районе Петербурга

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту группового конфликта, который произошел вечером 3 июня, сообщил ФАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Ранее на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту произошла драка между рабочими строительной компании. Заявлений и обращений в правоохранительные органы не поступало, в том числе и из медучреждений. По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).
В полицейские участки доставлены десятки рабочих для проверки на причастность к конфликту, их личности устанавливаются.
Известно, что причиной драки между рабочими стала бытовая ссора из-за бесплатной еды.