Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки в Приморском районе Петербурга

Ранее на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту произошла драка между рабочими строительной компании. Заявлений и обращений в правоохранительные органы не поступало, в том числе и из медучреждений. По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).