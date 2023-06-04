Святая Троица: что можно и что нельзя делать в этот день

Как и в любой праздник, работу в этот день лучше отложить на второй план. В Троицу запрещено утомляться и перетруждаться. Кстати, уборка дома также относится к труду, но не готовка. Хлопоты на кухне и приготовления к праздничному обеду — это благодатно. Не рекомендуется и рукоделие, в Троицу лучше отложить шитье и вязание.