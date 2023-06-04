Святая Троица: что можно и что нельзя делать в этот день

День Святой Троицы — величайший праздник для всего православного мира. Это событие является одним из ключевых для верующих людей. По традиции праздник приходится на 50-ый день после Пасхи, поэтому его отмечают сегодня, 4 июня. Троица или, как ее еще называют, Пятидесятница символизирует три ипостаси Бога.
В этот день принято собираться семьей за праздничным столом. В материале ФАН собраны и другие традиции религиозного праздника, а также запреты, которым важно следовать в этот день.
Как следует провести День Святой Троицы
В День Святой Троицы принято посещать в храмах и церквях литургию, читать молитвы, причащаться и ставить свечи.
В честь праздника дом можно украсить ветвями березы, травой и цветами. Считается, что так можно обезопасить жилище от невзгод и болезней. Верующие рекомендуют ставить ветви вблизи икон и образов.
Пятидесятница — отличный повод собрать родных и близких за одним столом. Издревле на стол накрывалась новая скатерть, а гостей встречали со всеми почестями. В числе традиционных яств — яйца, блины, выпечка, курица, пряники.
Венцом праздничного стола был каравай. Раньше при замешивании теста, в массу клали монетку. Тому, кто ее обнаруживал сулили успех и богатство. Разрешены к употреблению мясные и молочные продукты. Блюда в этот день изобилуют разного рода зеленью. От алкоголя в этот день лучше отказаться, да и наедаться не стоит — чревоугодие все-таки грех.
В этот день приветствуются занятия благотворительностью и другие дела, идущие от чистого сердца.
Что делать в День Святой Троицы не рекомендуется
Как и в любой праздник, работу в этот день лучше отложить на второй план. В Троицу запрещено утомляться и перетруждаться. Кстати, уборка дома также относится к труду, но не готовка. Хлопоты на кухне и приготовления к праздничному обеду — это благодатно. Не рекомендуется и рукоделие, в Троицу лучше отложить шитье и вязание.
Не нужно в праздник тревожить усопших визитом на кладбище. Об этом стоило позаботиться накануне.
Празднование личных дат (День рождения, свадьба и прочее) лучше не проводить в Пятидесятницу. А вот свататься можно, бытует поверье, что такой брак будет крепким и счастливым.
Нельзя в Троицу ссориться и ругаться, впускать в голову темные мысли. Думать в этот день нужно только о хорошем.
Ранее посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза, сообщил, что жители ЦАР все чаще переходят в православие, поскольку, по его словам, эта религия открывает людям глаза.