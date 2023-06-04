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Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не планирует отказываться от российского газа

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не планирует отказываться от российского газа

Венгрия не собирается отказываться от российского газа, сообщил глава МИД Венгрии Петр Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто уверен, что Евросоюз не сможет компенсировать российский газ переходом на сжиженное топливо. По мнению министра, энергетический кризис можно преодолеть, но сделать это удастся исключительно при помощи диверсификации поставок носителей и создания инфраструктуры для сжиженного газа.

Ранее представитель Петр Сийярто высказывал свою позицию об украинском кризисе. В социальных сетях он заявил, что Венгрия не планирует менять свою точку зрения, несмотря на замечания со стороны киевского режима.
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