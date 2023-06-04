Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не планирует отказываться от российского газа

Сийярто уверен, что Евросоюз не сможет компенсировать российский газ переходом на сжиженное топливо. По мнению министра, энергетический кризис можно преодолеть, но сделать это удастся исключительно при помощи диверсификации поставок носителей и создания инфраструктуры для сжиженного газа.