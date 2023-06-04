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В Сочи тягач протаранил Boeing 737 во время посадки пассажиров

Происшествия
В Сочи тягач протаранил Boeing 737 во время посадки пассажиров

Буксировочный тягач повредил обшивку самолета в аэропорту города Сочи во время перевозки багажа.

Столкновение произошло ночью 4 июня, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». На опубликованном фото видно, что тягач повредил обшивку самолета.

Рейс должен был вылететь в Екатеринбург, но после аварии был отстранен от полетов. Пассажирам рейса пришлось отправиться по маршруту на запасном борту.

Ранее международный аэропорт имени А.А. Леонова в городе Кемерово был закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Администрация пояснила, что неполадки возникли из-за погодных условий.
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