В Сочи тягач протаранил Boeing 737 во время посадки пассажиров

Буксировочный тягач повредил обшивку самолета в аэропорту города Сочи во время перевозки багажа.
Столкновение произошло ночью 4 июня, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». На опубликованном фото видно, что тягач повредил обшивку самолета.
Рейс должен был вылететь в Екатеринбург, но после аварии был отстранен от полетов. Пассажирам рейса пришлось отправиться по маршруту на запасном борту.
Ранее международный аэропорт имени А.А. Леонова в городе Кемерово был закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Администрация пояснила, что неполадки возникли из-за погодных условий.