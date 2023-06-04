Олимпийская чемпионка Шиманская призвала российских спортсменов выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская считает, что спортсменам не стоит отказываться от выступлений под нейтральным флагом.
По мнению гимнастки, для каждого спортсмена выступления имеют особую значимость.
«Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России», — прокомментировала гимнастка.
Она рассказала, что спортсмены долго и упорно тренируются, однако, навыки приходят ненадолго, как и эмоции от победы.
Ранее сообщалось, что зрители освистали украинскую теннисистку Элину Свитолину после отказа от рукопожатия с Анной Блинковой на «Ролан Гарросе».