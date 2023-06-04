В Стамбуле начались переговоры президента Турции Эрдогана и генсека НАТО Столтенберга

В Стамбуле началась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Основной темой для обсуждения является процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, что правительство Турции рассмотрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО до июльского саммита. По предварительным данным, в Швеции приняли поправки в антитеррористическое законодательство, выполнив условие Анкары.
Ранее в Швеции назвали возможный срок согласования новых антироссийских санкций.