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ВС РФ ликвидировали до 240 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Армия
ВС РФ ликвидировали до 240 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 200 бойцов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, российские силы уничтожили до 240 украинских боевиков на данных направлениях. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов, который использовался оперативно-тактической группой «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригадой ВСУ в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

Вместе с тем, российские силы нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на украинских военных аэродромах. ВС РФ поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
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