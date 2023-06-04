ВС РФ ликвидировали до 240 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

По данным министерства, российские силы уничтожили до 240 украинских боевиков на данных направлениях. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов, который использовался оперативно-тактической группой «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригадой ВСУ в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.