Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны РФ: на Донецком направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ

Армия
Минобороны РФ: на Донецком направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили до 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Войска противника были поражены в ходе штурмовых подразделений 1-го армейского корпуса группировки «Юг» ВС России, сказано в сообщении. Действия по нейтрализации противника велись в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка.

Кроме живой силы была также ликвидирована военная техника и артиллерия ВСУ, добавил Конашенков. Были уничтожены две украинских БМП, гаубицы Д-30 и Д-20, две американские установки M777 и РСЗО «Град».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о поражении целей на военных аэродромах Украины. Удары были нанесены высокоточным оружием, пояснили в ведомстве.
уничтожение всу брифинг минобороны рф вс россии
Военкоры ФАН