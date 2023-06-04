Минобороны РФ: на Донецком направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили до 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Войска противника были поражены в ходе штурмовых подразделений 1-го армейского корпуса группировки «Юг» ВС России, сказано в сообщении. Действия по нейтрализации противника велись в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка.
Кроме живой силы была также ликвидирована военная техника и артиллерия ВСУ, добавил Конашенков. Были уничтожены две украинских БМП, гаубицы Д-30 и Д-20, две американские установки M777 и РСЗО «Град».
Ранее в Минобороны РФ рассказали о поражении целей на военных аэродромах Украины. Удары были нанесены высокоточным оружием, пояснили в ведомстве.