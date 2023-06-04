Минобороны России сообщило о ликвидации двух ракет Storm Shadow и 14 реактивных снарядов за сутки

В то же время в разных регионах государства был замечен 21 вражеский беспилотник. В частности, украинские дроны сбили в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Аналогичная ситуация произошла в Запорожской и Херсонской областях, а после в акватории Черного моря.