Минобороны России сообщило о ликвидации двух ракет Storm Shadow и 14 реактивных снарядов за сутки

Средства противовоздушной обороны России перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и столько же боеприпасов «Точка-У» за последние сутки. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба министерства обороны страны.
Также в заявлении указано, что отечественные военнослужащие нейтрализовали 14 реактивных снарядов. Речь идет о ракетах, предназначенных для систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
В то же время в разных регионах государства был замечен 21 вражеский беспилотник. В частности, украинские дроны сбили в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Аналогичная ситуация произошла в Запорожской и Херсонской областях, а после в акватории Черного моря.
При этом ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО. Как позже уточнил политик, осколки упали на территории промышленной зоны в административном центре региона.