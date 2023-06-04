Футбольный клуб Дэвида Бэкхема предложил контракт нападающему Лионелю Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси получил официальное предложение о сотрудничестве от американского футбольного клуба «Интер Майами», возглавляемого Дэвидом Бэкхемом. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, клуб Главной футбольной лиги предложил 35-летнему нападающему контракт на три года с «разумной» зарплатой. Однако, даже при такой формулировке, Месси станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата, если согласится на трансфер.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что общая сумма соглашения американской команды и аргентинского футболиста составляет 200 миллионов долларов.
Ранее французский клуб «ПСЖ» официально объявил об уходе Лионеля Месси.