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Экс-игрок «Зенита» Кришито рассказал, что ему было тяжело покидать Россию

Спорт
Экс-игрок «Зенита» Кришито рассказал, что ему было тяжело покидать Россию

Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито признался, что ему нелегко дался отъезд из России. Заявление итальянского футболиста распространило издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее спортсмен объявил о завершении карьеры. На этом фоне он вспомнил о своих выступлениях за «сине-бело-голубых» в период с 2011 по 2018 годы.

«В "Зените" у меня было несколько замечательных лет. Мне было нелегко уезжать из России и оставлять такие прекрасные воспоминания», — отметил защитник.

Кришито добавил, что в день его отъезда в аэропорту собралась толпа болельщиков. Столь сильная любовь зарубежных фанатов до сих пор «наполняет его радостью», подчеркнул атлет.

Меж тем игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате. Капитан «железнодорожников» признался, что не отказался от этой мечты даже после продления контракта с клубом.
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