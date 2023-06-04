В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах ВСУ

Российские силы нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на военных аэродромах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Высокоточное оружие успешно достигло цели. Российскими силами поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Минобороны РФ ранее сообщило об ликвидации до 90 украинских военных, танка и двух установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на Купянском направлении. Уточняется, что ВСУ понесли потери в Харьковской области и ЛНР.