В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах ВСУ

Минобороны РФ ранее сообщило об ликвидации до 90 украинских военных, танка и двух установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на Купянском направлении. Уточняется, что ВСУ понесли потери в Харьковской области и ЛНР.