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В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах ВСУ

Армия
В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах ВСУ

Российские силы нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на военных аэродромах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Высокоточное оружие успешно достигло цели. Российскими силами поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Минобороны РФ ранее сообщило об ликвидации до 90 украинских военных, танка и двух установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на Купянском направлении. Уточняется, что ВСУ понесли потери в Харьковской области и ЛНР.
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