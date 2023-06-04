Пресс-секретарь президента РФ Песков: Запад думает о «вселенских ценностях» только когда это удобно

Страны Запада продолжают придерживаться «гуттаперчивой линии». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что такие государства вспоминают о «вселенских ценностях» только в тех случаях, когда это удобно. Если речь идет о других случаях, то «ссылок не происходит».
В сложившейся ситуации, по мнению Пескова, необходимо «знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца». Другой альтернативы – нет.
Ранее представитель Кремля высказывался о ситуации на Украине. Он считает, что страна является инструментом конфликта Запада против России.