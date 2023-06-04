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Пресс-секретарь президента РФ Песков: Запад думает о «вселенских ценностях» только когда это удобно

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Запад думает о «вселенских ценностях» только когда это удобно

Страны Запада продолжают придерживаться «гуттаперчивой линии». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что такие государства вспоминают о «вселенских ценностях» только в тех случаях, когда это удобно. Если речь идет о других случаях, то «ссылок не происходит».

В сложившейся ситуации, по мнению Пескова, необходимо «знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца». Другой альтернативы – нет.

Ранее представитель Кремля высказывался о ситуации на Украине. Он считает, что страна является инструментом конфликта Запада против России.
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