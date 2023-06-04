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Дмитрий Песков объяснил, чем чревата поставка Киеву западных ракет дальностью 500 километров

Политика
Дмитрий Песков объяснил, чем чревата поставка Киеву западных ракет дальностью 500 километров

Передача Западом киевскому режиму ракет дальностью 500 км и больше обернется появлением очередного витка в спирали нагнетания напряженности, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России озвучил соответствующее мнение в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. РФ необходимо быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, добавил Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Об этом ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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