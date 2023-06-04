Дмитрий Песков объяснил, чем чревата поставка Киеву западных ракет дальностью 500 километров

Передача Западом киевскому режиму ракет дальностью 500 км и больше обернется появлением очередного витка в спирали нагнетания напряженности, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России озвучил соответствующее мнение в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. РФ необходимо быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, добавил Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Об этом ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.