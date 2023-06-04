Песков заявил, что России необходимо довести спецоперацию до логического завершения

Россия не имеет других вариантов, кроме как довести спецоперацию до конца. На это указал представитель президента страны Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь Кремля прокомментировал нежелание западных политиков что-либо говорить об обстрелах Белгородской области. При этом он напомнил, что США с союзниками на протяжении многих лет и еще до начала СВО игнорировали происходящее в Донбассе.
«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Кроме того, пресс-секретарь рассказал о рабочем графике главы государства Владимира Путина. Как стало известно, российский лидер фактически круглые сутки находится на своем посту.