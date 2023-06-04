Песков заявил, что России необходимо довести спецоперацию до логического завершения

Таким образом пресс-секретарь Кремля прокомментировал нежелание западных политиков что-либо говорить об обстрелах Белгородской области. При этом он напомнил, что США с союзниками на протяжении многих лет и еще до начала СВО игнорировали происходящее в Донбассе.