В администрации Суэцкого канала сообщила о восстановлении навигации

Движение по Суэцкому каналу восстановлено после того как аварийный танкер отбуксировали, заявили в администрации канала.
Неисправный танкер SEAVIGOUR переместили к 17 километру каналу после чего возобновился проход судов. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.
«Регулярное судоходство по каналу возобновлено, мы профессионально справились с аварией нефтеналивного танкера SEAVIGOUR», — сообщил он.
Ранее пресс-служба администрации канала сообщила о поломке нефтяного танкера. Для восстановления навигации аварийно судно переместили с помощью буксиров.