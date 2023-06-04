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В администрации Суэцкого канала сообщила о восстановлении навигации

Происшествия
В администрации Суэцкого канала сообщила о восстановлении навигации

Движение по Суэцкому каналу восстановлено после того как аварийный танкер отбуксировали, заявили в администрации канала.

Неисправный танкер SEAVIGOUR переместили к 17 километру каналу после чего возобновился проход судов. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

«Регулярное судоходство по каналу возобновлено, мы профессионально справились с аварией нефтеналивного танкера SEAVIGOUR», — сообщил он.

Ранее пресс-служба администрации канала сообщила о поломке нефтяного танкера. Для восстановления навигации аварийно судно переместили с помощью буксиров.
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