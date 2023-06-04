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В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет без личной явки в военкомат

Общество
В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет без личной явки в военкомат

Министерство обороны России подготовило проект о постановке на воинский учет и снятие с него без личной явки граждан в военный комиссариат. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в документацию могут осуществляться на основании сведений, которые содержатся в государственных информационных ресурсах.

Таким образом, если не представляется возможным вручить повестку лично адресату, или она получена по почте, документ считается врученным спустя семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

При этом, если отсутствует техническая возможность получения сведений в электронном формате, то ведомство запрашивает и гарантирует получение информации в письменной или электронной форме. Последняя должна быть подтверждена специальной подписью.

12 апреля президент России Владимир Путин получил на подпись закон об электронных повестках.
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