Посольство РФ в Сенегале посоветовало отказаться от поездок в африканскую республику

Дакар, 4 июня. Посольство РФ в Сенегале призвало россиян отказаться от поездок в республику из-за беспорядков, связанных с арестом оппозиционного лидера Усмана Сонко.
Сотрудники дипмиссии пояснили, что на улицах бесчинствует агрессивно настроенная молодежь, а также обозленные единомышленники осужденного политика, поэтому пребывание в стране может быть небезопасным для приезжих. Россиянам, которые находятся в государстве на постоянной основе, лучше не выходить из дома, пока ситуация не нормализуется.
В республике уже третий день бушуют протесты после того, как Сонко приговорили к двум годам тюремного заключения. Жертвами столкновений стали 15 человек.
Сам оппозиционер утверждает, что тюремное заключение — способ правительства сломать его политическую карьеру. Чтобы выразить несогласие с обвинениями, африканец организовал марш неповиновения под названием «Караван свободы», однако на середине шествия его арестовали правоохранители.