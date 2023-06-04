Посольство РФ в Сенегале посоветовало отказаться от поездок в африканскую республику

Сотрудники дипмиссии пояснили, что на улицах бесчинствует агрессивно настроенная молодежь, а также обозленные единомышленники осужденного политика, поэтому пребывание в стране может быть небезопасным для приезжих. Россиянам, которые находятся в государстве на постоянной основе, лучше не выходить из дома, пока ситуация не нормализуется.