Три пары заключили брак на станции метро «Маяковская» в Москве

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что три пары провели свадебную церемонию на станции метро «Маяковская» в столице. Об этом сообщает «Мослента».
«В рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро "Маяковская"», — рассказала Ракова.
Она добавила, что в ночь с 3 на 4 июня узами брака были связаны три новые семьи. Молодожены объяснили выбор метрополитена тем, что станция является «родной» сердцу каждого москвича.
В рамках проекта всего 34 молодые семьи заключили брак в метро. В 2023 году отношения узаконят 11 пар.
Ранее организаторы свадеб Джорджи Митчелл и Бетани Смит из Великобритании рассказали о шокирующей причине не надевать красное платье на свадьбу.