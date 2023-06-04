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Три пары заключили брак на станции метро «Маяковская» в Москве

Общество
Три пары заключили брак на станции метро «Маяковская» в Москве

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что три пары провели свадебную церемонию на станции метро «Маяковская» в столице. Об этом сообщает «Мослента».

«В рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро "Маяковская"», — рассказала Ракова.

Она добавила, что в ночь с 3 на 4 июня узами брака были связаны три новые семьи. Молодожены объяснили выбор метрополитена тем, что станция является «родной» сердцу каждого москвича.

В рамках проекта всего 34 молодые семьи заключили брак в метро. В 2023 году отношения узаконят 11 пар.

Ранее организаторы свадеб Джорджи Митчелл и Бетани Смит из Великобритании рассказали о шокирующей причине не надевать красное платье на свадьбу.
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