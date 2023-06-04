Более 900 жителей Белгородской области разместили в студенческих общежитиях региона

Жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области размещают в студенческих общежитиях НИУ БелГУ. Кровом обеспечены уже 950 человек, рассказала директор департамента социальной политики вуза Татьяна Никулина.
По ее словам, многие граждане взяли с собой домашних питомцев. На сегодняшний день в общежитиях НИУ БелГУ также остаются 84 студента из Шебекинского городского округа и Грайворонского района, подчеркнула Никулина.
Украинские боевики продолжают наносить удары по региону. Так, ВСУ обстреляли торговые модули на территории рынка в городе Шебекино, ранее рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.