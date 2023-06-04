Власти Франции обнародовали декреты о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Правительство Франции представило декреты о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Действие документа распространится на ряд выборочных профессий.
Инициатива затронет некоторых «активных госслужащих» в число которых входят пожарные, сиделки и другие специалисты областей. Также это коснется «сверхактивных госслужащих»: полицейских, тюремных охранников и прочих.
Документ оставляет за гражданами право выходить на пенсию до 64 лет, но минимальный возраст будет выше на два года. Первые служащие смогут уйти с работы с 59 лет, вторые – с 54.
Жители страны недовольным происходящим, продолжая требовать отмену реформы и введения специальных режимов для некоторых категорий граждан. Французы планируют выйти на улицы города 6 июня.