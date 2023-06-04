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Глава Минфина Турции Шимшек: особое внимание будет уделено обеспечению макрофинансовой стабильности в стране

Политика
Глава Минфина Турции Шимшек: особое внимание будет уделено обеспечению макрофинансовой стабильности в стране

Новый Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что в текущих условиях на геополитическом поле в первую очередь внимание будет уделяться макрофинансовой стабильности, а также снижению уровня инфляции.

Шимшек отметил, что силы ведомства будут направлены на снижение уровня цен в стране. При этом Турция намерена придерживаться принципов прозрачной политики и «предсказуемости», следуя международным нормам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл состав обновленного правительства, в котором из прежних министров остались лишь два человека.
Мехмет Шимшек турция политика
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