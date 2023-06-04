Президент Финляндии заявил об ответственности граждан страны за ее безопасность

После вступления Финляндии в Североатлантический альянс граждане страны продолжают нести ответственность за ее защиту, заявил президент Саули Ниинисте.
Соответствующая информация опубликована в распоряжении, размещенном на сайте главы государства. Финские власти работают над укреплением обороны в постоянном контакте с членами НАТО. Основным вкладом Финляндии в усиление Альянса политик назвал «защиту собственной территории».
«Вступление в оборонный альянс НАТО открыло новую эру в истории нашей страны. Финляндию по-прежнему будут защищать в первую очередь финны, но мы будем делать это вместе с нашими союзниками», — говорится в публикации.
В Балтийском море 3 июня стартовали крупнейшие морские учения стран-членов Альянса. Для участия в маневрах в Эстонию прибыли военные суда из Соединенных Штатов, Польши, Швеции, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Литвы, Испании, Латвии, Норвегии и Финляндии.