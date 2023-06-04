Сербский президент Александр Вучич заявил, что ежедневно получает около 200 угроз об убийстве

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что недоброжелатели каждый день отправляют ему около 200 угроз об убийстве. Соответствующее заявление глава государства сделал во время мероприятия, приуроченного к празднованию Дня полиции и Дня министерства внутренних дел.