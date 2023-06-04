Сербский президент Александр Вучич заявил, что ежедневно получает около 200 угроз об убийстве

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что недоброжелатели каждый день отправляют ему около 200 угроз об убийстве. Соответствующее заявление глава государства сделал во время мероприятия, приуроченного к празднованию Дня полиции и Дня министерства внутренних дел.
Как сказал лидер республики, из-за подобных сообщений он постоянно пребывает в напряженном состоянии. Тем не менее политик отметил, что как президент научился мириться с любыми обстоятельствами.
«Каждый день в мой адрес поступает более 200 прямых угроз убийством, я живу с этим, я к этому привык», — подчеркнул Вучич.
Однако сербский лидер не стал раскрывать подробности происходящего. Также он решил не говорить, есть ли у него догадки по поводу личностей отправителей.
Меж тем заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер высказался о ситуации в Косово. Представитель Вашингтона призвал Белград вывести войска с территории республики.