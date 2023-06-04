Боевики «Аш-Шабаб» напали на военный пост миссии Африканского союза в Сомали

Могадишо, 4 июня. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени объявил о гибели 54 миротворцев его страны в результате нападения боевиков «Аш-Шабаб»✱, связанных с «Аль-Каидой»✱ (запрещено в РФ), пишут арабские СМИ.
Сомалийское государственное телевидение сообщило, что элементы «Аш-Шабаб» совершили террористическую атаку на военный пост переходной миссии Африканского союза, расположенной в местном штате Хиршабелле.
Однако Народные силы обороны Уганды (УПДФ) смогли вернуть ее под свой контроль, но в результате нападения 54 миротворца были убиты.
«Наши солдаты проявили замечательную стойкость и реорганизовались, что привело к возвращению штаб-квартиры», — заявил Мусевени.
Ранее стало известно, что военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация