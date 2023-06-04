В Москве с третьего этажа паркинга выпала машина с водителем

На северо-востоке Москвы с третьего этажа паркинга выпала машина с находящимся внутри водителем, информирует Telegram-канал «Москва 24».
По данным источника, в результате падения автомобиля мужчина не получил повреждений. Из машины он смог выбраться самостоятельно. На место происшествия прибыли оперативные службы. Подробности инцидента уточняются.
Ранее столичный Департамент транспорта сообщил, что два автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге. Авария произошла из-за такси, который на скорости врезался в стоящий автомобиль.