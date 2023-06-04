Посольство РФ в Сенегале рекомендовало согражданам не покидать дома из-за беспорядков

Россиянам, находящимся в Сенегале, рекомендовано оставаться дома в связи с массовыми забастовками, заявили в посольстве РФ.
В стране возможны протесты из-за ареста оппозиционного лидера Усмана Сонко. В ходе столкновений с органами правопорядка погибли несколько человек, многие получили травмы.
Российское диппредставительство предупредило соотечественников об опасности поездок в страну до стабилизации обстановки. Тем, кто находится в Сенегале дипломаты рекомендовали не посещать людные места, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.
Власти республики сообщили, что число жертв протестов выросло с девяти до пятнадцати человек. На улицах столицы продолжаются стычки митингующих с полицией.