Вячеслав Гладков заявил об ударе ВСУ по территории рынка в центре Шебекино

Украинские боевики продолжают наносить удары по Шебекинскому округу Белгородской области. О последствиях обстрелов рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. Из-за прямого попадания снарядов возникли три очага возгорания: в районе рынка, зернохранилища и в частном секторе.
ВСУ также ведут обстрел сел Муром и Новая Таволжанка. По предварительным данным, из-за удара никто не пострадал, подчеркнул Гладков.
Более четырех тысяч людей из приграничных районов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР), ранее сообщил глава региона.
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