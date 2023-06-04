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Пожарные устранили возгорание на крыше Центральной клинической больницы в Новосибирске

Происшествия
Пожарные устранили возгорание на крыше Центральной клинической больницы в Новосибирске

Сотрудники МЧС России устранили пожар, который охватил кровлю Центральной клинической больницы в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Информации о пострадавших на данный момент не приводится. Пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Подробности ЧП уточняются.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:25 по местному времени. Пациенты больницы были эвакуированы.

Ранее в Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Огнеборцы ликвидировали возгорание за полчаса.
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