Пожарные устранили возгорание на крыше Центральной клинической больницы в Новосибирске

Сотрудники МЧС России устранили пожар, который охватил кровлю Центральной клинической больницы в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Информации о пострадавших на данный момент не приводится. Пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Подробности ЧП уточняются.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:25 по местному времени. Пациенты больницы были эвакуированы.
Ранее в Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Огнеборцы ликвидировали возгорание за полчаса.