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Тренер «Факела» Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про его слова об иноагентах

Спорт
Тренер «Факела» Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про его слова об иноагентах

Наставник воронежского клуба «Факел» Вадим Евсеев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге жестко поставил на место журналиста, который пошутил про слова тренера об иноагентах.

Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» к тренеру с вопросом обратился сотрудник немецкого издания Kicker. Евсеев ответил корреспонденту, что с иноагентами не разговаривает.

Сегодня подопечные Евсеева уступили «Зениту» со счетом 1:0. На пресс-конференции после игры журналист Борис Ходоровский хотел задать интересующий вопрос специалисту и решил перед этим пошутить.

«Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...», — поиронизировал Ходоровский.

Однако Евсеев его перебил.

«Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить», — ответил наставник «Факела».

После этого представитель СМИ не стал задавать вопрос.

Ранее бывший игрок ЦСКА Боков заявил о способности «армейцев» соперничать с «Зенитом» за титул чемпиона России.
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