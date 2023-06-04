Тренер «Факела» Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про его слова об иноагентах

Наставник воронежского клуба «Факел» Вадим Евсеев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге жестко поставил на место журналиста, который пошутил про слова тренера об иноагентах.
Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» к тренеру с вопросом обратился сотрудник немецкого издания Kicker. Евсеев ответил корреспонденту, что с иноагентами не разговаривает.
Сегодня подопечные Евсеева уступили «Зениту» со счетом 1:0. На пресс-конференции после игры журналист Борис Ходоровский хотел задать интересующий вопрос специалисту и решил перед этим пошутить.
«Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...», — поиронизировал Ходоровский.
Однако Евсеев его перебил.
«Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить», — ответил наставник «Факела».
После этого представитель СМИ не стал задавать вопрос.
Ранее бывший игрок ЦСКА Боков заявил о способности «армейцев» соперничать с «Зенитом» за титул чемпиона России.