Власти Кении ввели в школьную программу уроки с использованием виртуальной реальности

Ранее власти республики вывели на орбиту первый спутник под названием Taifa 1. Аппарат предназначен для сбора сельскохозяйственных данных, отслеживания возникновения очагов лесных пожаров и их оперативного устранения. Кенийское космическое агентство сообщило, что событие является новой вехой в истории государства.