Власти Кении ввели в школьную программу уроки с использованием виртуальной реальности

Найроби, 4 июня. Руководство одной из столичных школ Кении ввело курс практических занятий с использованием технологии виртуальной реальности.
Таким образом учащихся знакомят с социальными и экологическими проблемами. Дети надевают специальный гарнитур и отправляются в иллюзорную экскурсию по местности, загрязненной пластиком или же пострадавшей из-за необратимых изменений климата.
Организатором проекта стала компания Ukwenza VR. Сотрудники уверены, что подрастающее поколение проникнется актуальными вопросами современности и научится бережному обращению с окружающей средой, если увидит последствия обратного собственными глазами.
Ранее власти республики вывели на орбиту первый спутник под названием Taifa 1. Аппарат предназначен для сбора сельскохозяйственных данных, отслеживания возникновения очагов лесных пожаров и их оперативного устранения. Кенийское космическое агентство сообщило, что событие является новой вехой в истории государства.