Россия передала Мали более 900 тонн продовольствия в рамках экономического сотрудничества

Бамако, 4 июня. Россия поставила Мали 946 тонн зернобобовых в рамках гуманитарной помощи.
Посол РФ в республике Игорь Громыко заявил, что пожертвование говорит о готовности Москвы помогать африканскому партнеру в борьбе с голодом, способствовать укреплению мира и стабильности на территории страны. Также переданное продовольствие является признаком развития тесного экономического сотрудничества.
Ранее делегация малийских дипломатов встретилась с международным представителем Министерства сельского хозяйства РФ Максимом Марковичем. Стороны обговорили поставки продовольствия и злаков в республику, а также подтвердили намерение работать сообща во многих направлениях.
Позднее посол Мали в США Секу Берте рассказал, что аграрный сектор страны испытывает кризис нехватки подкормки, спровоцированный введением ограничений на российский экспорт со стороны Запада. Фермеры надеются, что в 2023 году РФ сможет восстановить снабжение африканского государства.