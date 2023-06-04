Россия передала Мали более 900 тонн продовольствия в рамках экономического сотрудничества

Посол РФ в республике Игорь Громыко заявил, что пожертвование говорит о готовности Москвы помогать африканскому партнеру в борьбе с голодом, способствовать укреплению мира и стабильности на территории страны. Также переданное продовольствие является признаком развития тесного экономического сотрудничества.