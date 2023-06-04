Дмитрий Песков: президент России Владимир Путин фактически круглые сутки находится на посту

Президент России Владимир Путин беспрерывно получал доклады от разных ведомств, а также глав Москвы и области в день атаки беспилотников на столичный регион. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что информация обновлялась очень быстро, из-за чего «были постоянные перезвоны». Затем глава государства давал соответствующие указания и приказы, добавил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Я вам скажу так, что президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также сообщил, что президент России уделяет совещаниям о ходе спецоперации и соответствующим вопросам именно столько времени, сколько необходимо для осуществления руководства.
Песков ранее заявил, что глава государства не начал строить планы на лето. Все расписание президента в период с июня по август заполнено рабочими мероприятиями.