Обновление турецкого кабмина: Эрдоган представил новый состав правительства

Некоторые чиновники обучались в США или Европе. Число вице-президентов не увеличилось, на этом посту Фуата Октая сменил Джевдет Йылмаз, который в 2009–2011 годах был госминистром, с 2011 по 2016 — министром развития Турции и вице-премьером по вопросам экономики.