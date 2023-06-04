Обновление турецкого кабмина: Эрдоган представил новый состав правительства

Ряд чиновников имеет опыт министерской деятельности.
Заступивший на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл состав обновленного правительства, в котором из прежних министров остались лишь два человека.
Некоторые чиновники обучались в США или Европе. Число вице-президентов не увеличилось, на этом посту Фуата Октая сменил Джевдет Йылмаз, который в 2009–2011 годах был госминистром, с 2011 по 2016 — министром развития Турции и вице-премьером по вопросам экономики.
Министерство транспорта возглавил 57-летний Абдюлькадир Уралоглу, который с 2018 года отвечал за Генеральный департамент автодорог.
Новым министром торговли назначен 59-летний Омер Болат, обучавшийся в Нидерландах и Германии. С конца 1990-х он является генеральным координатором концерна Albayrak Group. Также занимается строительством, владеет СМИ, в том числе газетой Yeni Şafak.
Министерство промышленности и технологий закреплено за 39-летним Мехметом Фатихом Каджыром, в прошлом заместителем министра.
Главой минобразования стал 53-летний Юсуф Текин — ректор университета AHBV в Анкаре.
Министерство спорта и молодежи возглавил 56-летний Осман Ашкын Бак, получивший степень магистра в Великобритании. Ранее он представлял турецкую делегацию в парламентской ассамблее НАТО.
Ведомство градостроительства и окружающей среды возглавил 66-летний Мехмет Озхасеки, уже занимавший данный пост с 2016 по 2018 годы.
На должности министров юстиции и труда назначены 52-летний депутат парламента Йылмаз Тунч и 57-летний Ведат Ышыкхан.
Министерство лесного и сельского хозяйства возглавил 54-летний Ибрагим Юмаклы, в прошлом замглавы ведомства. Также этот человек руководил турецким подразделением катарского телеканала Al-Jazeera, работал в Anadolu.
Министром по делам семьи поставлена женщина — 40-летняя уроженка Бельгии Махинур Оздемир Гекташ, которая свыше десяти лет была послом в европейской стране и с 2020 года представляла Турцию в Алжире.
Министром энергетики тем временем стал Алпарслан Байрактар, ранее работавший замминистра в этой же области. Руководителем минфина назначен Мехмет Шимшек, получивший образование в Великобритании и затем работавший в западных банках. Также он занимал аналогичную министерскую должность в 2009–2015 годах.
Во главе МИД Турции встал Хакан Фидан, получивший американское образование и затем возглавлявший разведслужбу республики. Внутренними же делами теперь занимается Али Ерликая — бывший исполняющий обязанности мэра Стамбула.
Министерство обороны возглавил генерал-полковник Яшар Гюлер, имеющий опыт работы начальником генштаба вооруженных сил республики.
На своих местах остались министры культуры и туризма, а также здравоохранения — Мехмет Нури Эрсой и Фахреттин Коджа соответственно.