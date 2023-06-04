Патриарх Кирилл призвал молиться о единстве у иконы «Троица» Рублева

Сегодня проводится Литургия, приуроченная к празднованию Дня Святой Троицы, проходит в Храме Христа Спасителя. На мероприятие уже прибыл патриарх. При этом во время молитвы священнослужитель поцеловал витрину с иконой «Троица», написанной художником Андреем Рублевым.