Патриарх Кирилл призвал молиться о единстве у иконы «Троица» Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона «Троица» Андрея Рублева будет некоторое время находиться в храме Христа Спасителя.
Епископ призвал людей молиться у иконы «Троица» о единстве.
Сегодня проводится Литургия, приуроченная к празднованию Дня Святой Троицы, проходит в Храме Христа Спасителя. На мероприятие уже прибыл патриарх. При этом во время молитвы священнослужитель поцеловал витрину с иконой «Троица», написанной художником Андреем Рублевым.
Как стало известно, после завершения богослужения к чудотворному образу начнут пускать верующих. В литургии приняли участие сотни человек, включая депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова и вице-спикера федерального парламента Анну Кузнецову.