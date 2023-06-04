Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Патриарх Кирилл призвал молиться о единстве у иконы «Троица» Рублева

Общество
Патриарх Кирилл призвал молиться о единстве у иконы «Троица» Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона «Троица» Андрея Рублева будет некоторое время находиться в храме Христа Спасителя.

Епископ призвал людей молиться у иконы «Троица» о единстве.

Сегодня проводится Литургия, приуроченная к празднованию Дня Святой Троицы, проходит в Храме Христа Спасителя. На мероприятие уже прибыл патриарх. При этом во время молитвы священнослужитель поцеловал витрину с иконой «Троица», написанной художником Андреем Рублевым.

Как стало известно, после завершения богослужения к чудотворному образу начнут пускать верующих. В литургии приняли участие сотни человек, включая депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова и вице-спикера федерального парламента Анну Кузнецову.
святая троица икона троица патриарх кирилл икона андрей рублев
Военкоры ФАН