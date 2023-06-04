Польский пенсионер скончался из-за проблем с сердцем, поскольку у него не было денег на покупку необходимых лекарств. Об этом сообщает издание Gazeta. По информации журналистов, таких случаев сотни.
Трагедия произошла 27 мая. Мужчине стало плохо, прохожая оказала ему первую помощь, однако на следующий день он скончался. Выяснилось, что у него были проблемы с сердцем, но лекарства он не принимал.
Подобная ситуация наблюдается у многих пенсионеров, проживающих в Польше. По данным исследования Коалиции «Помощь несамостоятельным людям», 80% не могут позволить себе лекарства из-за дороговизны. Учитывая рост инфляции, ситуация может усугубиться.
Повышение этого показателя влияет на многие отрасли и в других странах. Несмотря на санкционное давление, Россия стала единственной страной в Европе, где стоимость продуктов снизилась.