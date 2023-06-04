«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Виталий Гогунский

Популярный актер и музыкант Виталий Гогунский стал гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Герой рассказал о своем «золотом» детстве на Украине, русской душе и о том, почему мечтал сконструировать машину времени.
Гогунский родился в 1978 году в украинском Кременчуге. Будущий артист был активным и разносторонним мальчишкой: занимался футболом и шахматами, танцами и боксом, увлекался фотографией и посещал кружок юного техника, был председателем пионерской дружины. Виталий рассказала, как жизнь в провинциальном городке повлияла на его личностное становление.
«Я считаю себя в меру провинциалом, в хорошем смысле слова. Провинция позволяет человеку максимально эффективно развиваться. У вас через дорогу школа, через две остановки — музыкальная школа, через три остановки — стадион», — пояснил артист.
Виталий с первых дней поддержал СВО, неоднократно бывал в зоне спецоперации с концертами, выпустил патриотическую песню «Россия», которая быстро стала большим хитом. В интервью Вадиму Манукяну он рассказал и о своем тандеме с украинским музыкантом и продюсером Юрием Бардашем: как считает Гогунский, вместе они подняли целый пласт русской культуры и вернули ему популярность.
По словам артиста, терроризм, экстремизм, запугивание через СМИ, зомбирование, лицемерие и двойные стандарты — излюбленные методы западного мира, который долгие годы взращивал благодатную для себя почву на Украине. По убеждению Гогунского, скоро этот «туман» рассеется, ведь его родная страна — часть Русского мира.
«Мое глубокое убеждение: скоро спадет пелена, СМИ опять попадут в руки нормальных людей, а не тех, за спиной которых стоят так называемые «западные партнеры». Наконец-то там все восстановится, а люди с обеих сторон будут нормально жить и слышать друг друга», — уверен певец.
Кроме того, гость и ведущий обсудили перспективы Зеленского, «Голубые огоньки» и современную российскую интеллигенцию, которая покинула страну после начала спецоперации, а также поговорили о важности веры в Бога для творческого человека. Обо всем подробнее — в эксклюзивном интервью ФАН с Виталием Гогунским.