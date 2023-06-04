«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Виталий Гогунский

Кроме того, гость и ведущий обсудили перспективы Зеленского, «Голубые огоньки» и современную российскую интеллигенцию, которая покинула страну после начала спецоперации, а также поговорили о важности веры в Бога для творческого человека. Обо всем подробнее — в эксклюзивном интервью ФАН с Виталием Гогунским.