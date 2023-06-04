Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку по факту массовой драки у «Лахта-центра» в Петербурге

Происшествия
Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку по факту массовой драки у «Лахта-центра» в Петербурге

Сообщения о массовой драке с участием мигрантов, произошедшей около «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, заинтересовали сотрудников Следственного комитета России. Информацию распространила пресс-служба главного управления ведомства по городу.

Как указано в заявлении, правоохранители уже начали доследственную проверку. После завершения всех соответствующих мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о массовой потасовке между работниками стройки в Приморском районе. По словам одного из участников конфликта, спор возник из-за еды.
ск россии мигранты массовая драка петербург лахта-центр
Военкоры ФАН