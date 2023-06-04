На стадионе «Динамо» прошло праздничное мероприятие для детей сотрудников полиции

На стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге 3 июня ГУ МВД России организовало праздничное мероприятие в честь Всемирного дня защиты детей. Об этом сообщил ФАН начальник региональной пресс-службы ведомства Вячеслав Степченко.
В мероприятии приняли участие сотрудники Специального полка полиции и других подразделений ГУ МВД. Для более чем 400 детей из многодетных семей полицейских, а также тех, чьи отцы служат в новых регионах России, была подготовлена насыщенная программа с выступлениями и конкурсами. Перед началом праздника врио начальника Главка генерал-майор полиции Дмитрий Баранов выступил с пожеланиями благополучия и мирного неба над головой.
В шоу были показательные программы Спецполка полиции и подразделения «Гром», в которых юным гостям продемонстрировали «задержание особо опасных преступников» с использованием легкового автотранспорта и других специальных средств.
Развлекательная программа сопровождалась выступлениями творческих коллективов Культурного центра ГУ МВД России и образцового коллектива цирковой студии «Ровесник на Неве». Кроме того, детям предлагалось посетить интерактивные площадки, направленные на развитие творческих и спортивных навыков, а также на получение знаний. Особой популярностью у гостей мероприятия пользовалась зона «Щенячий патруль», на которой они могли познакомиться с юными хвостатыми воспитанниками Центра кинологической службы.
Параллельно с работой интерактивных площадок был организован конкурс поваров — сотрудников полиции. Четыре команды по два человека соревновались в приготовлении первых и вторых блюд.
Завершилось мероприятие конкурсом караоке на главной сцене стадиона и выдачей сладких угощений для гостей. Дети и их родители получили большое количество положительных эмоций и выразили надежду, что проведение подобных праздничных мероприятий станет в дальнейшем доброй традицией ГУ МВД России.
Ранее в Санкт-Петербурге прошел благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Организатором детского праздника выступил благотворительный фонд «Вечный зов». Вырученные средства направят на помощь нуждающимся и тяжелобольным детям.