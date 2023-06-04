На стадионе «Динамо» прошло праздничное мероприятие для детей сотрудников полиции

В мероприятии приняли участие сотрудники Специального полка полиции и других подразделений ГУ МВД. Для более чем 400 детей из многодетных семей полицейских, а также тех, чьи отцы служат в новых регионах России, была подготовлена насыщенная программа с выступлениями и конкурсами. Перед началом праздника врио начальника Главка генерал-майор полиции Дмитрий Баранов выступил с пожеланиями благополучия и мирного неба над головой.