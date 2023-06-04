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В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Общество
В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки температура воздуха может упасть до одного градуса ниже нуля. Предостережение синоптиков будет действительно с 23 часов 4-го июня и до пяти часов следующего дня.

Именно в оранжевый цвет окрашена территория Московского региона на колористической шкале погодных предупреждений. Данный уровень свидетельствует об опасности, возможных стихийных бедствиях и нанесении ущерба.

Ранее третьего июня петербуржцы удивились снегопаду, который прошел на севере города.
оранжевый уровень опасности Погода подмосковье
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