Психолог Клюваева рассказала, какие взрослые вырастают из детей-свидетелей агрессии

В соцсетях распространяется видео из подмосковных Мытищ, где женщина зонтиком избила нескольких пассажиров маршрутки за то, что ей сделали замечание насчет неспровоцированного оскорбления. Причем расправа проходила в присутствии ее же собственного ребенка дошкольного возраста, который в это время кричал и плакал. К сожалению, данная история не единична.
Как такие проявления агрессии родителей влияют на становление личности детей, и какие взрослые из них могут получиться, рассказала корреспонденту ФАН детский психолог, руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева.
«Такое поведение создает небезопасную для ребенка среду. Он не чувствует себя защищенным. При таком воспитании могут получиться взрослые, с одной стороны, сильно напуганные, а с другой стороны, взрослые, которые идентифицируются с таким агрессором, и это более частая история, когда они сами проявляют агрессию по отношению к другим, испытав такой опыт в детстве. Когда дети находились в небезопасной ситуации, когда была довольно серьезная угроза, пусть даже не жизни, но когда они являлись свидетелями каких-то страшных с точки зрения ребенка событий, то, чтобы справиться с этим, малыш начинал, как говорят психологи, идентифицироваться с агрессором, вести себя похожим образом», — пояснила специалист по детской психологии.
Можно ли сказать, что велик риск, что из такого ребенка вырастет человек, тоже способный поднять руку на других? Психолог считает, что да.
«К сожалению, как обычно, это очень взаимосвязанные вещи, да и люди, которые агрессивно или жестоко действуют, чаще всего сами являлись жертвами подобного отношения. Если мы говорим про буллинг, или если мы говорим про исследование судьбы людей, которые совершали преступления, насилие, то, как правило, в их бэкграунде оказываются такие ситуации, когда они сами были жертвами подобного поведения других», — подытожила Светлана Клюваева.
Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что насильники, агрессоры часто считают себя жертвами.