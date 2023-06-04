Психолог Клюваева рассказала, какие взрослые вырастают из детей-свидетелей агрессии

В соцсетях распространяется видео из подмосковных Мытищ, где женщина зонтиком избила нескольких пассажиров маршрутки за то, что ей сделали замечание насчет неспровоцированного оскорбления. Причем расправа проходила в присутствии ее же собственного ребенка дошкольного возраста, который в это время кричал и плакал. К сожалению, данная история не единична.