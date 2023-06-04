По мнению Палермо, "у Украины нет будущего". Также он считает, что Соединенные Штаты используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией. Такая ситуация усугубляет зависимость государства от финансовой поддержки и поставляемого Западом вооружения.