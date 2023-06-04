Экономист Джулио Палермо заявил, что Украина падет из-за долговых обязательств перед США и Евросоюзом. Об этом сообщает итальянское издание l'Antidiplomatico.
«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной», — прокомментировал специалист.
По мнению Палермо, "у Украины нет будущего". Также он считает, что Соединенные Штаты используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией. Такая ситуация усугубляет зависимость государства от финансовой поддержки и поставляемого Западом вооружения.
Экономист также отметил, что Украина держится на плаву благодаря международным кредитам, однако страна не имеет возможности их погасить.
Ранее сообщалось, что ежедневно порядка 20 граждан Украины задерживают при попытке незаконно пересечь границу.