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Президент США Байден допустил ошибку в твите, пообещав выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

Политика
Президент США Байден допустил ошибку в твите, пообещав выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

Президент США Джо Байден опубликовал новый «твит», где пообещал выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами. Такое заявление он сделал на фоне подписания соглашения, предотвратившего дефолт в стране.

Сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Он подчеркнул, что подписал бюджетное соглашение, которое предотвратит первый в истории дефолт и «выполнит страшное обязательство» перед ветеранами.

В тексте Байден перепутал scared obligation (страшное обязательство) и sacred obligation (сакральный долг). Тем не менее, представители президента не заметили ошибку, поэтому «твит» до сих пор не исправлен.

Ранее стало известно, что Евросоюз может запретить Twitter с 25 августа. Причина заключается в том, что соцсеть отказывается соответствовать правилам организации.
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