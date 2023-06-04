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В Белгородской области сработала система ПВО

Происшествия
В Белгородской области сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала на территории Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник опубликовал соответствующий пост в личном Telegram-канале. Однако другие подробности произошедшего, включая данные о раненых и причиненном ущербе, пока не сообщаются.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал политик.

До этого Гладков рассказал о состоянии жителей, пострадавших при обстрелах области со стороны украинских боевиков. Как он отметил, все госпитализированные граждане идут на поправку.
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