В Белгородской области сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала на территории Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Чиновник опубликовал соответствующий пост в личном Telegram-канале. Однако другие подробности произошедшего, включая данные о раненых и причиненном ущербе, пока не сообщаются.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал политик.
До этого Гладков рассказал о состоянии жителей, пострадавших при обстрелах области со стороны украинских боевиков. Как он отметил, все госпитализированные граждане идут на поправку.