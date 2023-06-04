Власти Белгородской области эвакуировали более 4 тысяч людей из приграничных районов

Более четырех тысяч людей из приграничных районов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что все прибывшие находятся в безопасном месте. Людей обеспечивают всем необходимым.
«Всем тяжело, всем непросто, но самое главное, что все находятся в безопасности, никто не брошен», — цитирует Гладкова Zvezdanews.
На данный момент люди продолжают прибывать, добавил он. Власти региона по-прежнему уговаривают местных жителей временно покинуть приграничные участки.
Ранее стало известно об обстреле ВСУ в Шебекино и Волоконовском районе. Губернатор призвал жителей приграничных пунктов перебраться в точки временного размещения.