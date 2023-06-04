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Власти Белгородской области эвакуировали более 4 тысяч людей из приграничных районов

Общество
Власти Белгородской области эвакуировали более 4 тысяч людей из приграничных районов

Более четырех тысяч людей из приграничных районов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что все прибывшие находятся в безопасном месте. Людей обеспечивают всем необходимым.

«Всем тяжело, всем непросто, но самое главное, что все находятся в безопасности, никто не брошен», — цитирует Гладкова Zvezdanews.

На данный момент люди продолжают прибывать, добавил он. Власти региона по-прежнему уговаривают местных жителей временно покинуть приграничные участки.

Ранее стало известно об обстреле ВСУ в Шебекино и Волоконовском районе. Губернатор призвал жителей приграничных пунктов перебраться в точки временного размещения.
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