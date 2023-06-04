В Новосибирске горит крыша Центральной клинической больницы

В новосибирском Центральной клинической больнице Советского района горит крыша, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сообщение пожарным поступило в 15:25 по местному времени. На момент прибытия сотрудников МЧС на всей площади горела кровля. Пациенты больницы были эвакуированы.
По расчетам специалистов пожару установлен повышенный ранг сложности. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее крупный пожар произошел в одноэтажном ангаре в Москве. Горение произошло на территории в 300 квадратных метров.