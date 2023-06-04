В Госдуме предложили запретить термин «чайлдфри»

Депутат Государственной думы РФ, первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает необходимым запретить термин «чайлдфри». С таким предложением она выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политический деятель обратила внимание на то, что президент РФ Владимир Путин не использует подобные термины. По ее мнению, от таких определений нужно избавляться. Если перевести англицизм, получится «я против детей», а произносить такое захотят не все, объяснила депутат.
Буцкая подчеркнула, что приверженцы данной идеологии — это те люди, которые не могут завести ребенка по физиологическим причинам.
«Когда ты общаешься с теми, кому за 30-35 лет, теми, кому пора родить, ты понимаешь, что в словах "я не хочу" корень находится в "я не могу"», — заключила она.
Ранее политолог Шипилин прокомментировал заявление европейских эко-активистов о необходимости сокращать рождаемость ради сохранения Земли.