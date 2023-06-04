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Представитель РФ в Вене Ульянов: дата нового визита главы МАГАТЭ в Москву не обсуждалась

Политика
Представитель РФ в Вене Ульянов: дата нового визита главы МАГАТЭ в Москву не обсуждалась

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси может снова посетить Москву, но его визит пока не обсуждался. Об этом сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали», — заявил он.

Глава агентства трижды посещал Россию в 2022 году, добавил Ульянов. Гросси проводил переговоры в Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее в МИД России сообщили, что Киев заблокировал все меры по защите Запорожской АЭС, предложенные руководителем МАГАТЭ.
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