Представитель РФ в Вене Ульянов: дата нового визита главы МАГАТЭ в Москву не обсуждалась

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси может снова посетить Москву, но его визит пока не обсуждался. Об этом сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали», — заявил он.
Глава агентства трижды посещал Россию в 2022 году, добавил Ульянов. Гросси проводил переговоры в Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее в МИД России сообщили, что Киев заблокировал все меры по защите Запорожской АЭС, предложенные руководителем МАГАТЭ.