«Оптимизма это не вызывает»: Помощник президента РФ Ушаков высказался об отношениях США и России

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что нет поводов для надежды на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением он поделился в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам Ушакова, состояние отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки не вызывает оптимизма.
«Пока просвет не просматривается», — отметил госдеятель, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее кандидат на пост президента США Никки Хейли проговорилась о желании сотрудничать с РФ.