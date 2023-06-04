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«Оптимизма это не вызывает»: Помощник президента РФ Ушаков высказался об отношениях США и России

Политика
«Оптимизма это не вызывает»: Помощник президента РФ Ушаков высказался об отношениях США и России

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что нет поводов для надежды на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением он поделился в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Ушакова, состояние отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки не вызывает оптимизма.

«Пока просвет не просматривается», — отметил госдеятель, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее кандидат на пост президента США Никки Хейли проговорилась о желании сотрудничать с РФ.
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