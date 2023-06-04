Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Белгородской области Гладков рассказал о состоянии жителей, пострадавших при обстрелах ВСУ

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков рассказал о состоянии жителей, пострадавших при обстрелах ВСУ

Все жители Белгородской области, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, идут на поправку. Об этом через свой Telegram-канал сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что в воскресенье посетил больницу и встретился с пострадавшими. При этом его сопровождали главные врачи медицинского учреждения Ирина Кизилова и Жанна Чефранова.

«Посмотрел — все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть», — отметил политик.

Как сказал Гладков, дополнительный перевод на лечение в Москву никому из госпитализированных граждан не требуется. В конце глава области пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за последние сутки в регионе сбили пять вражеских беспилотников. Кроме того, при помощи системы РЭБ были посажены еще четыре БПЛА.
вячеслав гладков пострадавшие госпитализация белгородская область обстрел всу
Военкоры ФАН